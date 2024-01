Kettensägen-Tango (2): Verbrenne doch einfach deine to-do-Liste, Schatz!

Endlich geht es los auf das große Abenteuer Workation. Dummerweise reisen die Dämonen mit: das schlechte Gewissen, die Bedenken, das Pflichtgefühl. Im Mutmachpodcast von Funke gehen Psychologin Suse und Journalist Hajo Schumacher ihren Ängsten und Bedürfnissen auf den Grund. Die Themen: Haben wir das überhaupt verdient? Warum Handgepäck immer reicht. Loslassen, Routinen ignorieren und neue Rollen einüben. Das Leben einfach mal geschehen lassen und Pinguinen vorsingen. Plus: Den Umgang mit Finanzen neu lernen. Folge 701.

