Essen Bei Thyssenkrupp „ist in den letzten zwei Jahren zu wenig passiert“, sagt Deka-Experte Speich. Der Vorstand habe eine klare Aufgabe.

Die Entwicklung der Thyssenkrupp-Aktie zeuge von einem Vertrauensverlust der Anleger und Anlegerinnen, erklärt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance der Sparkassen-Gesellschaft Deka Investment. Es fehle die sogenannte „Equity-Story“, wie sich das Unternehmen an der Börse präsentiere. Es sei „Aufgabe des neuen Managementteams, diese zu formulieren und dann vor allen Dingen konsequent umzusetzen.“ Zu oft würden Ankündigungen nicht umgesetzt.

Speich ist Gast in der neuen Folge des WAZ-Podcasts „Die Wirtschaftsreporter“. Dort spricht er mit Wirtschaftsredakteur Ulf Meinke über das Unternehmen: Passt Stahl noch zu Thyssenkrupp oder sollte der Bereich verkauft werden? Sollte eine Dividende ausgezahlt werden, obwohl das Unternehmen einen Milliardenverlust hinlegt?

Im Podcast geht es aber auch darum, inwiefern die Fondsgesellschaft nachhaltige Geschäftsmodelle fördert und inwiefern ein Unternehmen wie RWE, das einen Fokus auf erneuerbare Energien legen will, heute ein glaubwürdigerer „Investment Case“ ist. Hören Sie die Folge direkt hier im Webplayer:

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „Die Wirtschaftsreporter“ direkt hier im Player hören. Den Podcast finden Sie aber auch dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Folgen Sie uns zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Einfach „Die Wirtschaftsreporter“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen, dann verpassen Sie keine Folge. Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wirtschaftsreporter@funkemedien.de.

„Die Wirtschaftsreporter“, das sind Stefan Schulte, Ulf Meinke und Frank Meßing. Die drei Journalisten der WAZ berichten seit Jahren über Unternehmen und Wirtschaftsthemen in NRW. Foto: FUNKE Medien NRW / C/O Red

„Die Wirtschaftsreporter“, das sind Stefan Schulte, Ulf Meinke und Frank Meßing. Die drei Journalisten der WAZ berichten seit Jahren über Unternehmen und Wirtschaftsthemen in NRW. Alle zwei Wochen, immer freitags, führt ein Wirtschaftsreporter der WAZ ein Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin zu einem brennenden Thema aus der Region.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast