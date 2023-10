Es sollte ein lockeres Vater-Sohn-Gespräch werden. Doch plötzlich geriet die Debatte zwischen Hajo und Paul Schumacher zum deep talk über Träume und Ziele, über Geld, Verletzungen und ganz viel Liebe.

Wovon träumst Du?

Warum war Geld so wichtig für Dich?

Wieso lest ihr keine Bücher?

Warum habt ihr so viel gearbeitet?

Ich hätte ein besserer Vater sein können.

War schon okay.

Am Ende grinsen sich hier einfach zwei Arschgesichter an.

Im Mutmachpodcast von Funke tauchen Paul und Hajo Schumacher überraschend in die persönlichsten Tiefen ihrer Vater-Sohn-Beziehung. Ein unversehens bewegendes Gespräch über die naive Bescheidenheit und ständigen Schwanzvergleich, über selbstgezogenen Knoblauch und den flüchtigen Wert von Statussymbolen, die Motive von Klimaklebern und das Kaufen von Regenwald, Geld als Instrument und Suchtmittel, die Ethik der Digitalindustrie und die Freude am Verschenken, über Erwartungen, unterschwellige Vorwürfe und das Ironisieren von nahezu allem. Am Ende aber wartet ein Netz aus Liebe, das einen immer auffängt. Plus: Würdest Du einen brennenden 100-Euro-Schein löschen oder brennen lassen? Folge 662

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast