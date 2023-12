Herzinfarkt-Vorsorge: Schon der Schrittzähler hilft

Foto: C/O RED / FUNKE Mediengruppe

Essen Gut tausend Patienten behandelt die Uniklinik Essen wegen eines Herzinfarkts pro Jahr. Der Herzklinik-Chef gibt Tipps zur Prävention.

„Eigentlich wissen wir alle, dass wir nicht rauchen sollten, und eigentlich wissen wir auch alle, dass wir uns gut ernähren müssen, eigentlich wissen wir das alles. Aber der Mensch ist gemütlich und wir brauchen wir ja oft auch einen Schubs“, sagt Prof. Dr. Tienush Rassaf, Direktor der Klinik für Herzgesundheit am Uniklinikum in Essen, in der neuen Podcastfolge von „Tech Your Health“.

Hier kann schon ein Schrittzähler helfen: „Wir wissen, wenn wir pro Tag 8000 Schritte laufen, dazu ist gerade eine Studie herauskommen, können wir das Risiko eines Herzinfarktes altersabhängig ungefähr um 20 bis 40 Prozent reduzieren“, weiß Rassaf. Er wirbt im WAZ-Podcast für die Verwendung von sogenannten ‚Wearables‘ - das können zum Beispiel smarte Uhren sein, also tragbare Technologie. Denn diese könnten nicht nur Schritte zählen, sondern hätten auch noch andere wichtige Funktionen. Die Folge können Sie direkt hier im Webplayer hören:

„Wir kümmern uns ja ganz oft erst darum, wenn wir merken, irgendwas funktioniert nicht mehr“, sagt auch Prof. Dr. Jochen Werner, Ärztlicher Direktor der Uniklinik Essen, zur Herzgesundheit. Im Podcast „Tech Your Health“ sprechen Werner, Rassaf, Moderatorin Stefanie Hain und Gesundheitsexperte Prof. Dr. David Matusiewicz deshalb darüber, was sie selbst für ihr Herz tun, wie neue Technologien die Arbeit in der Herzklinik verbessert und welche Technik man für die eigene Gesundheit einsetzen kann. Welches Lebensmittel gut für das Herz ist und ob man abends noch ein Glas Wein trinken darf, das gibt es als Bonustipp im Podcast noch dazu.

In unserem Podcast „Tech Your Health“ spricht Moderatorin Stefanie Hain mit den Gesundheitsexperten Prof. Werner und Prof. Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor für den Bereich Gesundheit und Soziales an der FOM Hochschule. Werner und Matusiewicz treten seit Jahren für das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ein. Im Herbst haben sie ein gemeinsames Buch herausgebracht. In jeder Folge ist außerdem ein Facharzt oder Spezialist dabei, mit dem das Trio spricht.

Behind the scenes: Unser Podcast „Tech Your Health" Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health" in der FUNKE-Zentrale in Essen.

