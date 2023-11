Hauself Dobbie ist nicht sexy

Wenn die Wechseljahre vorbei sind, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn das neue Auto vor der Tür steht - dann fängt das Leben endlich wieder an.

Wenn die Wechseljahre vorbei sind, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn das neue Auto vor der Tür steht - dann fängt das Leben endlich wieder an. Oder auch nicht. Viele altgediente Paare warten auf neues Beziehungsglück inklusive dem wilden Sex von früher. Die traurige Wahrheit: Viele warten vergeblich.Denn oft ist mit den Jahren die Freude aneinander verloren gegangen und manchmal auch der Respekt. Manche fliehen in unterwürfige Angepaßtheit, andere spielen mit Trennungsgedanken. Im Sexpodcast „Ich frage für einen Freund“ erklären Sextherapeutin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher, warum stillschweigendes Warten und Erwarten häufig in Frust oder Respektverlust endet. Ein unterwürfiges „Ja Schatz, sofort, Schatz, aber gern, Schatz!“ vergrößert das Elend nur. Es führt kein Weg an einer ehrlichen Bilanz vorbei: Was will ich wirklich? Was bereitet mir Freude? Wer will schon wie Dobbie enden, der Hauself bei Harry Potter. https://klartext-verlag.de/buecher/sachbuch/6516/ich-frage-fuer-einen-freund

