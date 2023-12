Essen. Jeder vierte Deutsche schläft schlecht, weil Einschlafen oder Durchschlafen schwerfällt. Digitale Schlafmasken, Roboter und Apps können helfen.

Michael Biermann aus Essen gehört zu denjenigen, die Schlafprobleme hat. Statt zu ruhen, wird er unter anderem in seiner Tiefschlafphase richtig aktiv. „Ich fange an, mit den Beinen zu strampeln, ich schlage um mich, ich fange an zu singen, ich fange an zu reden“, erzählt er in der ersten Folge unseres Podcasts „Tech Your Health“. „Das ist für einen Partner nicht unbedingt sehr angenehm“, räumt er ein.

Doch Michael Biermann bekommt digitale Unterstützung. Er ist Patient im Zentrum für Schlaf- und Telemedizin der Essener Ruhrlandklinik. Für die Nächte hat er eine digitale Schlafmaske bekommen, die seine Schlafzyklen analysiert. Mit diesen Daten kann sein Arzt eine entsprechende Behandlung ansetzen. Über seine Erfahrungen tauscht sich Biermann außerdem in einer digitalen Selbsthilfegruppe per Social Media aus. In unserem neuen Podcast „Tech Your Health“ gehen wir der Frage nach, welche digitalen Tools Sie selbst einsetzen können, um Ihren eigenen Schlaf zu verbessern.

Das Logo des neuen WAZ-Gesundheitspodcast „Tech Your Health“. Die erste Folge erscheint am 07. Dezember! Foto: C/O RED / FUNKE Mediengruppe

Wie können digitale Tools unsere Gesundheit unterstützen?

Prof. Dr. David Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor für den Bereich Gesundheit und Soziales an der FOM Hochschule, berichtet in der aktuellen Folge über einen Selbstversuch. Er hat sich einen Schlafroboter bestellt - ein Kissen, in Form einer vergrößerten Kidneybohne. Dieser Roboter simuliert die Atemfrequenz eines Menschen. „Das ist genauso, als wenn man jemanden von hinten umarmt. Man nivelliert sein Atmen und passt sich an seinen Gegenüber an“, erklärt Matusiewicz.

Matusiewicz ist einer der beiden Gesundheitsexperten des Podcasts. In jeder Podcastfolge spricht Moderatorin Stefanie Hain sowohl mit Prof. Dr. Matusiewicz als auch mit Prof. Dr. Jochen Werner, Ärztlicher Direktor der Uniklinik Essen. Werner und Matusiewicz treten seit Jahren für das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ein. Das Trio stellt pro Folge ein Gesundheitsproblem oder eine Krankheit in den Mittelpunkt und diskutiert, welche digitalen Lösungen Hilfestellung geben können.

Behind the scenes: Unser Podcast „Tech Your Health“ Behind the scenes: Unser Podcast „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Behind the scenes: Unser Podcast „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Behind the scenes: Unser Podcast „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Behind the scenes: Unser Podcast „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Behind the scenes: Unser Podcast „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Behind the scenes: Unser Podcast „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Schlaf-Arzt: Diese drei Tipps beachten

Hain, Matusiewicz und Werner haben sich für diese Schlaffolge außerdem Prof. Dr. med. Christoph Schöbel als Gast eingeladen. Er leitet das Zentrum für Schlaf- und Telemedizin der Essener Ruhrlandklinik. Im Podcast gibt Schöbel drei Tipps für guten Schlaf. Er empfiehlt unter anderem digitale Tools zu verwenden, um genug „Schlafdruck“ aufzubauen. Um abends möglichst gut zu schlafen, sollte sich jeder Mensch tagsüber genug bewegen. Hier können Apps auf dem Smartphone helfen, um den persönlichen Bewegungs-Fortschritt festzuhalten.

Die gesamte Podcastfolge mit allen Tipps können Sie hier im Webplayer in diesem Artikel hören. Über das Feld „Abonnieren“ im Player können Sie unserem Podcast direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder Deezer folgen. Dann bekommen Sie die neueste Folge sofort in Ihre Podcast-App und verpassen keine Folge.

WAZ-Podcast „Tech Your Health“: Jetzt kostenlos folgen

Den Podcast „Tech Your Health“ gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht aller Folgen finden Sie auch auf waz.de. Sechs Wochen erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge. Bei Fragen oder Feedback schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.nrw@funkemedien.de.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast