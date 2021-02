Wie „Der Gerichtsreporter“ Zigtausende in seinen Bann zieht

Essen. Der WAZ-Podcast "Der Gerichtsreporter" hat eine große Fangemeinde und wird deshalb um Sonderfolgen, Newsletter und Themenseite erweitert.

Erinnern Sie sich noch an Hans-Otto Scholl, den FDP-Politiker und Nachbarn von Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl, der zum Räuber wurde und ein Juweliergeschäft überfiel? Oder an das Ehepaar aus Korschenbroich bei Neuss, das in den 80er Jahren ein 16 Jahre altes Kindermädchen im Keller seiner Luxusvilla einsperrte und quälte? Oder an den meuchelnden Pfarrer Peter Joseph Schäffer aus Köln, der zwei Frauen umbrachte?

Eine Million Downloads in nicht mal einem Jahr

Drei Verbrechen, die auf ganz unterschiedliche Weise in die Tiefe menschlicher Abgründe blicken lassen. Und die für die Spannbreite der Fälle stehen, die WAZ-Redakteur Stefan Wette und Moderatorin Brinja Bormann in ihrem Podcast „Der Gerichtsreporter“ zuletzt aufgearbeitet haben. Spannend und seriös. Und mit großem Erfolg: Vor noch nicht einmal einem Jahr gestartet, hat der Podcast der WAZ inzwischen eine feste Stammhörerschaft. Er gehört zu den 200 meistgehörten Audio-Formaten in Deutschland auf der führenden Podcast-Plattform Spotify, steht dort in der Kategorie „True Crime“ (englisch für wahre Verbrechen) deutschlandweit mitunter unter den Top 5 – und seine Folgen sind inzwischen insgesamt mehr als eine Million mal heruntergeladen worden.

„Der Gerichtsreporter-Podcast ist eines unserer innovativen Projekte, in denen wir journalistische Qualität und moderne Formate kompetent und erfolgreich vereinen. Das gesamte Podcast-Team leistet eine sehr gute Arbeit und überzeugt die vielen Hörerinnen und Hörer“, sagt WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock.

Stefan Wette ist seit drei Jahrzehnten Gerichtsreporter

Das Gesicht des Podcasts, Gerichtsreporter Stefan Wette, ist vielen Leserinnen und Lesern der WAZ seit langem bekannt. Er schreibt seit mehr als 30 Jahren für die WAZ über Verbrechen und deren Aufarbeitung vor Gericht. „Verbrechen faszinieren mich nicht“, sagt Wette. „Was mich immer wieder fasziniert, ist das Leben von Menschen, ihre Motive, ihre Reaktionen. In 30 Jahren habe ich viel über Menschen gelernt, oft hinter ihre Fassaden blicken dürfen. In meiner Arbeit versuche ich, das dem Leser weiterzugeben. Auch das ist faszinierend.“

So faszinierend, dass die WAZ das digitale journalistische Angebot rund um den „Gerichtsreporter“ nun weiter ausbaut: Auf WAZ.de hat das Team hinter dem Podcast um Moderatorin Brinja Bormann und Podcast-Redakteurin Theresa Langwald unter dem Namen „Akte NRW“ eine eigene Themenwelt rund um den „Gerichtsreporter“ aufgebaut. Dort finden Leserinnen und Leser aktuelle Berichte aus den Gerichten in NRW, spannenden Lesestoff über große Fälle aus der Vergangenheit, alle bisherigen Podcast-Folgen – und zwei weitere Neuigkeiten: „Gerichtsreporter“-Sonderfolgen, die Verbrechen wie jenes des FDP-Politikers Scholl exklusiv für WAZplus-Abonnenten aufarbeiten und das Anmeldeformular für einen „Gerichtsreporter“-Newsletter, den Stefan Wette ab sofort schreiben wird. Mit der Premiere dieses Newsletters am Montag und einer neuen Podcast-Sonderfolge an diesem Freitag geht es für alle Fans des „Gerichtsreporters“ also intensiv weiter.

Das Podcast-Angebot der WAZ umfasst übrigens neben dem „Gerichtsreporter“ noch weitere hochwertige Formate. „Die Wirtschaftsreporter“ der WAZ beschäftigen sich an diesem Freitag zum Beispiel mit der Aufarbeitung des „Wirecard“-Skandals.

