Spanner, Scharfschütze, Liebespaarmörder

Eine Mordserie hat in den 1950er Jahren Düsseldorf in Angst und Schrecken versetzt. Die Opfer: Liebespaare in einsamen Gegenden. Die meisten dieser Morde blieben unaufgeklärt. Dennoch trägt Werner Boost, der auch der „Menschenjäger vom Rhein“ genannt wurde, bis heute das Etikett „Serienmörder“, obwohl ihm im Strafverfahren vor dem Düsseldorfer Landgericht nur ein einziger Mord nachgewiesen werden konnte.

