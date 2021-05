Düsseldorf/Mönchengladbach. 19 Jahre lang haben die Kassenbotenräuber in ganz Deutschland Geldboten brutal überfallen. Drei Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

Anders als Kinderschänder und Vergewaltiger genießen echte Räuber Respekt im Knast und selbst in der Öffentlichkeit. Ist der Überfall ausgeklügelt geplant und kein Mensch verletzt worden, hegen selbst biedere Bürger eine gewisse Bewunderung für die Banden. Doch die blutige Spur der „Westdeutschen Kassenbotenräuber“ rang niemandem Applaus ab. 19 Jahre lang, von 1924 bis 1943, überfielen die in Düsseldorf und Mönchengladbach lebenden Brüder Franz und Paul Baumeister mit ihrem Komplizen Paul Quaken in ganz Deutschland brutal Geldboten. Drei Menschen starben.

