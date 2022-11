Die Fußball-WM 1998 und die Schande von Lens

Lens/Essen. Der französische Polizist Daniel Nivel wurde während der Fußball-WM in Frankreich am 21. Juni 1998 von deutschen Hooligans fast tot geprügelt.

Deutsche Hooligans haben während der Fußball-WM in Frankreich am 21. Juni 1998 den Polizisten Daniel Nivel fast tot geprügelt. Nivel sollte mit zwei Kollegen die in einer Nebenstraße in Lens abgestellten Einsatzfahrzeuge der Polizei bewachen und spielte mit einem neunjährigen Jungen Fußball. Da tauchte am Anfang der Straße die Gruppe der Hooligans auf. Nivel erlitt bei der Attacke massive Schädelverletzungen. Vier Schläger mussten sich für die Tat ab dem 30. April 1999 vor dem Landgericht Essen verantworten.

