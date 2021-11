Der teuflische Mord von Witten: Folge 2/2

Witten/Bochum. Nachdem Manuela und Daniel Ruda 2001 Daniel Rudas Arbeitskollegen Frank Hackerts ermordet haben, musste sich das Paar vor Gericht verantworten.

Manuela und Daniel Ruda haben am 6. Juli 2001 Daniel Rudas Arbeitskollegen Frank Hackerts ermordet – angeblich, um Satan ein Opfer zu bringen. Für die Tat musste sich das Paar, das durch die Medien als “Satanisten von Witten” bekannt wurde, ab dem 10. Januar 2002 vor Gericht verantworten. Im zweiten Teil erzählt Gerichtsreporter Stefan Wette, zu welchem Urteil der Mordprozess in Bochum führte und was 20 Jahre nach dem Mord aus Manuela und Daniel Ruda geworden ist.

