Der Highlander von Hattingen

Hattingen. Benedikt T. hat im Wahn seinen Nachbarn enthauptet und dessen Kopf aufgespießt. In den Medien wurde er als „Highlander von Hattingen“ bekannt.

Benedikt T. hat am 14. Oktober 1999 seinen 86 Jahre alten Nachbarn mit einem Schwert enthauptet und dessen Kopf als Trophäe aufgespießt. Im Podcast erzählt Gerichtsreporter Stefan Wette, was den damals 23-Jährigen, der in den Medien als „Highlander von Hattingen“ bekannt wurde, zu dieser Tat bewegt hat und warum das Gericht ihn schließlich freigesprochen hat.

