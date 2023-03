Das blutige Ende einer Kindergarten-Freundschaft

Geseke/Paderborn. Marc E. hat 2014 seinem besten Freund Leon M. den Schädel eingeschlagen und die Kehle durchtrennt. Zwischendurch kaufte er ein Eis bei McDonalds.

Marc E. hat am 24. Juni 2014 seinen besten Freund Leon M. in einer Scheune im ostwestfälischen Geseke getötet. Mit einer Eisenstange schlug der 19-Jährige auf den Kopf seines 17-jährigen Freundes ein, den er schon seit Kindertagen kannte. Später durchtrennte er ihm die Kehle. Die Tat vollzog Marc E. in zwei Akten, denn zwischendurch holte sich noch ein Eis bei McDonalds.

So können Sie unseren Podcast hören

Hier können Sie den Podcast „Der Gerichtsreporter“ kostenlos anhören. Außerdem finden Sie ihn bei vielen Podcast-Anbietern, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Audio Now, oder YouTube. Einfach „Der Gerichtsreporter“ in die Suchmaske eingeben.

+++ Sonderfolgen und spannende Berichte finden Sie auch auf unserer Seite „Akte NRW“. +++

Wenn Sie uns Kritik, Wünsche oder einfach nette Worte schicken wollen, schreiben Sie an: hallo@der-gerichtsreporter.de – wir freuen uns! Gerne können Sie auch einmal auf unserem Instagram-Kanal @der_gerichtsreporter vorbeischauen.