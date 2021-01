Bis dass der Tod euch scheidet: Drei Ehen, drei Morde.

Essen. Kurz vor Jahreswechsel nehmen Stefan Wette und Brinja Bormann gleich drei Fälle unter die Lupe - die doch erschreckende Parallelen aufweisen.

Am Anfang steht die Liebe. Der Wille, ein Leben lang Seite an Seite zu bleiben, in guten wie in schlechten Zeiten. Bis dass der Tod euch scheidet. Doch das Versprechen hielt in den drei Fällen, die Stefan Wette und Brinja Bormann in dieser Podcast-Folge besprechen, nicht ewig. Es sind drei Beispiele aus drei Jahrzehnten als Gerichtsreporter. Und ein jedes endet mit der lebenslangen Haft als Preis für die vorzeitige Beendigung einer Ehe.

