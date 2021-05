Acht Lebensversicherungen und ein Mord

Dorsten/Berlin. 2,4 Millionen Euro waren die auf Christin Rexin abgeschlossenen Lebensversicherungen wert. Die junge Pferdewirtin wurde 2012 erdrosselt.

Die Pferdewirtin Christin Rexin ist in der Nacht zum 21. Juni 2012 erdrosselt worden. Das Motiv der Mörder: 2,4 Millionen Euro. So viel waren die zuvor abgeschlossenen Lebensversicherungen wert, die ihr Verlobter, Robin H., und seine Mutter, Cornelia H., auf die 21-Jährige abgeschlossen hatten. Insgesamt waren fünf Menschen am Mordkomplott beteiligt.

