VfL-Podcast: Warum Schindzielorz kreativ werden muss

Essen. Mitten in der Vorbereitung befinden sich die Bundesligisten. Im Podcast fußball inside diskutieren wir über den Stand bei Schalke und Bochum.

Die Sommervorbereitung der Fußball-Bundesligisten FC Sc. Darüber diskutiert Moderator Timo Düngen mit den Reportern Christian Woop und Andreas Ernst in unserem Podcast fußball inside, den es diesmal auch als aufgezeichnetes Video-Format zu sehen gibt.

Die Königsblauen haben bereits zehn Zugänge verpflichtet, in den vergangenen Tagen verkündeten sie, dass Maya Yoshida (Sampdoria Genua) und Cedric Brunner (Arminia Bielefeld) kommen. Wir diskutieren die Fragen, die sich alle Schalke-Fans stellen: Sind die Zugänge stark genug für eine Mannschaft, die den Klassenerhalt schaffen will? Drei Testspiele hat Schalke bisher absolviert, es gab Siege gegen den VfB Hüls (14:0), Blau-Weiß Lohne (7:0) und den SC Verl (1:0). Ist schon eine Handschrift des neuen Trainers Frank Kramer erkennbar? Darüber reden wir. Außerdem ist ein neuer Hauptsponsor in Sicht. Was sagt das über Schalkes Entwicklung aus?

Auch beim VfL Bochum, in der kommenden Saison mutmaßlich Mitkonkurrent der Königsblauen im Kampf gegen den Abstieg, gibt es zahlreiche Diskussionsthemen. Eine Auswahl: Wer soll die abgewanderten Innenverteidiger Maxim Leitsch und Armel Bella-Kotchap ersetzen? Ist Philipp Hofmann (neu vom Karlsruher SC) ein guter Ersatz für Sebastian Polter, der zum Rivalen S04 weiterzog? Ist der VfL in der kommenden Saison der große Außenseiter in der Bundesliga?

40 Minuten lang dreht sich alles um S04 und VfL. Viel Spaß!

Hinweis: In der kommenden Woche gibt es drei Folgen fußball inside - die reguläre am Donnerstag und darüberhinaus zwei Sonderfolgen aus dem Trainingslager des FC Schalke 04 in Mittersill und dem Trainingslager des VfL Bochum in Südtirol. (aer)