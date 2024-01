Folge 36: Warum gesundes Fett uns nicht dick macht

Der Mythos hält sich hartnäckig: „Fett macht dick.“ Doch Dr. Matthias Riedl gibt Entwarnung: „Man kann ganz klar sagen, nein. Aber schlechtes Fett macht tatsächlich fett, aber weniger, als wir es immer vermutet haben. Tatsächlich ist Fett, gerade, wenn es qualitativ gutes Fett ist, rehabilitiert“, sagt der Ernährungs-Doc in dieser Podcast-Folge und er erklärt, warum fettarme Ernährung nicht unproblematisch. Und der Ernährungsmediziner verrät eine Art Fett-Anleitung: Welches ist besonders empfehlenswert, wobei sollte man sich zurückhalten. Außerdem sprechen wir in dieser Folge über das gefährliche Bauchfett und Dr. Riedl beantwortet auch die Frage zum Ernährungs-Mythos, wonach Gemüse-Chips gesünder sind als Kartoffel-Chips. Zum Abschluss gibt es wieder ein gesundes Rezept Diesmal Mandel-Möhren-Küchlein, die sehr einfach zuzubereiten sind. Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast/ernaehrungspodcast/ und auf YouTube. Das aktuelle Rezept findet Ihr auf abendblatt.de

