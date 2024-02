Folge 115 mit Markus Gratzer

Markus Gratzer aus Kärnten ist Hörer der ersten Stunde und verkostet mit uns zusammen heute:

08:37 G26 Grüner Veltliner 2021

15:43 Bründlmayer L&T Grüner Veltliner 2022

33:35 Tement Grassnitzberg Sauvignon Blanc Erste Lage

01:06:01 The Blockbuster Cuvée Rot 2022

Das Weinpaket gibt es bei www.hawesko.de/vierflaschen

