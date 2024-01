Folge 105: Der Weinkonsum sinkt weltweit

Um Überproduktionen abzufangen, sollen Weine zu Desinfektionsmittel verarbeitet werden. Diese und weitere Fragen beschäftigen uns in dieser Folge. Dabei verkosten wir: Domaine Terres Dorees - Jean Paul Brun Beaujolais Blanc Chardonnay 2022, Klein Scheurebe Fumé trocken 2022, Virgen del Galir A Villeira 2020 und Château Montus Rouge 2016. Das Weinpaket gibt es unter: www.silkes-weinkeller.de/vierflaschen

