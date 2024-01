Folge 104: "Brothers in Wines" - Sebastian Beaumont und Marcus van Riesen

Südafrika erobert erst seit dem Ende der Apartheid im Jahr 1992 die internationalen Weinkarten. Dabei hat das Land eine 400jährige Weintradition, die mit der französischen Rebsorte Chenin Blanc begann. Sebastian Beaumont hat sich ihr verschrieben. Zusammen mit dem charismatischen Winzer und seinem Freund und deutschen Generalimporteur Marcus van Riesen verkosten wir: Beaumont Chenin Blanc 2023, Hope Marguerite Chenin Blanc 2019, Jackals River Pinotage von 2019 und den Dessert-Wein Non Vintage. Das Weinpaket ist erhältlich unter www.silkes-weinkeller.de/vierflaschen

