16 Unterer Rücken Übungen- Stretch und Relax für deine Mini-Pause

Es zwickt im unteren Rücken? Manchmal strahlt die Verspannung auch bis ins Knie oder gar in den Fuss aus? Dann ist es Zeit für deine Mini-Pause mit wohltuenden Yoga Übungen für deinen unteren Rücken. Deine Host Kirsten Schneider schenkt dir heute eine wohltuende 15 Minuten Büro Yoga Session.

Mit den effektiven Yoga Übungen fürs Büro, schaffst du es auch in deiner Mini-Pause Rückenschmerzen im unteren Rücken vorzubeugen. Kirsten hat ein ganzheitliches Online Programm mit Office Balance entwickelt, was dich sowohl mental als auch physisch auf dem Weg zu einem rückenfitteren und entspannteren Büroalltag unterstützt. Mehr dazu in den Show Notes.

In dieser Podcast Folge erfährst du

*Wie du mit effektiven Übungen in nur 15 Minuten deinen unteren Rücken lockerst

*Wie du aktiv Muskulatur im Rücken aufbaust

* Wie wohltuend eine kleine Pause im Arbeitsalltag sein kann

Komm auf deine vordere Bürostuhlkante, atme tief durch, melde dich kurz vom Rechner ab und lass dich durch diese Übungssession für den unteren Rücken leiten.

Viel Spaß beim Mitmachen!

Bis dahin keep on Relaxing,

Deine Kirsten

Jetzt zum Onlinekurs "Office Balance-rückenfit.entspannt.glücklich." anmelden: https://www.officebalance.de/mein-14-Wochen-Programm

Du möchtest tiefer in das Thema Entspannung am Arbeitsplatz eintauchen? Dann probiere doch gleich die 7 Tage „Office Yoga Challenge“ aus, die dich mit Yoga Videos und gezielten Reflexionsfragen begleitet. https://www.officebalance.de/office-yoga-challenge

Du hast Fragen, Anregungen zum Podcast oder möchtet euch bei Kirsten melden? Dann sendet einfach eine Email an email@officebalance.de

Für mehr Inspiration folgt Kirsten Schneider auf LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/kirsten-schneider-officebalance/

Du kannst den Podcast auf allen Portalen der Funke Mediengruppe finden, sowie überall dort, wo es Podcast gibt.