Einfach mal löschen - so gelingt ein übersichtliches Leben

Wie viele Hosen brauchst Du wirklich? Wie viele Apps kann ein Mensch managen? Was tun mit der Chaos-Schublade? Suse und Paul Schumacher stellen im Mutmachpodcast von Funke wichtige und schmerzhafte Fragen zu unserer alltäglichen Überfütterung: Warum erzeugt ein Zuviel zuverlässig Stress? Müssen wir wirklich alles filmen? Warum fällt es so schwer, sich von einem alten Laptop zu verabschieden? Wann entrümpeln wir endlich den Schreibtisch? Weshalb gibt uns Reduzieren unsere Autonomie zurück? Was können wir von Minimalisten lernen? Wie verwirklichen wir unseren geheimen Traum vom einfachen Leben? Plus die freche Frage: Warum nicht gleich die gesamte Schublade wegwerfen? Folge 674. Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

