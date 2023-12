Essen. Tausende Menschen haben sich mit dem Deutschlandticket für ein ÖPNV-Abo entschieden. Bundesweit fehlen für 2024 noch 400 Millionen Euro.

In Dortmund ist das Deutschlandticket eine „Erfolgsstory“, erklärt Heike Heim, Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke Dortmund, in der neuen Podcastfolge „Die Wirtschaftsreporter“. Über hunderttausend Menschen nutzen das Ticket, 32.000 Abonnentinnen und Abonnenten sind in diesem Jahr neu dazu gekommen. Doch noch ist unklar, wie es im nächsten Jahr weitergeht: „Die Finanzierungsfrage ist leider abschließend noch nicht geklärt“, sagt Heim.

Im Podcast spricht Heike Heim mit Wirtschaftsredakteur Frank Meßing über die Herausforderungen für den ÖPNV der Stadt, dessen Netz die Stadtwerke bespielen. Wenn mehr Menschen mit Bussen und Bahnen fahren, dann müssen auch mehr Busse und Bahnen gekauft werden. Für den Betrieb muss auch mehr Personal eingestellt werden. „Wer kommt für diese Kosten auf?“, fragt Meßing. „Da legen Sie den Finger in die schmerzende Wunde“, erwidert Heim.

In der Folge sprechen Meßing und Heim über die hohen Kosten, die für Investitionen im Nahverkehrsnetz nötig sind und fehlende Fahrerinnen und Fahrer. Es geht außerdem um die hohen Energiepreise und die auslaufenden Preisbremsen. Inwiefern sind die Stadtwerke darauf eingestellt? Was bedeutet das für die Rechnungen der Kundinnen und Kunden?

Sie können den Podcast „Die Wirtschaftsreporter“ direkt hier im Player hören. Den Podcast finden Sie aber auch dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Folgen Sie uns zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Einfach „Die Wirtschaftsreporter“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen, dann verpassen Sie keine Folge. Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wirtschaftsreporter@funkemedien.de.

„Die Wirtschaftsreporter“, das sind Stefan Schulte, Ulf Meinke und Frank Meßing. Die drei Journalisten der WAZ berichten seit Jahren über Unternehmen und Wirtschaftsthemen in NRW. Alle zwei Wochen, immer freitags, führt ein Wirtschaftsreporter der WAZ ein Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin zu einem brennenden Thema aus der Region.

