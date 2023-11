Der LIVE-Podcast mit RWE-Vorstand Marcus Uhlig

Wir haben es wieder live gemacht. Diesmal zusammen mit dem Videoformat „Vonne Hafenstraße“. Zu Gast bei unserem Live-Event war nämlich kein geringerer als Marcus Uhlig, der Vorstandsvorsitzende von Rot-Weiss Essen. Mit ihm zusammen besprechen unsere RWE-Experten Martin Herms und Justus Heinisch, sowie Moderator Timo Düngen vor Publikum die aktuelle Lage bei Rot-Weiss Essen und blicken in die Essener Zukunft. Die Episode wird präsentiert von Wohnbau eG Essen (https://www.wohnbau-eg.de/). Viel Spaß! --- Folgt uns bei Facebook und Instagram @fussball.inside und lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast da. Ihr habt Feedback oder Fragen? Dann schreibt uns an hallo@fussball-inside.com, oder schickt uns eine Sprachnachricht an: 01523 1040572 Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge!

