Da ist noch Glut im alten Ofen

Sex ist ein Miststück. Wenn man ihn braucht, ist er nicht da. Und wenn er da ist, macht er nicht immer Spaß. Frustriert ziehen sich viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte ins Zölibat zurück. Das muß nicht sein. Ein Neustart ist jederzeit möglich. Denn guter Sex ist nie weg, sondern nur woanders und kann jederzeit zurückkehren - wenn man sich darum kümmert. Im Sexpodcast „ich frage für einen Freund“ berichtet Sexexpertin Katrin Hinrichs von einem Klienten, der nach langen einsamen Jahren ein Erotik-Revival erlebt, weil er sich auf eine digitale Plattform gewagt hat. Die Erkenntnis: Tempo und Erwartungen runter, Neugier und Gelassenheit rauf. Langsamkeit entdecken, auf Neues einlassen, schöne Momente einfach genießen. Wie sang schon der unvergessene Jürgen Marcus: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. https://klartext-verlag.de/buecher/sachbuch/6516/ich-frage-fuer-einen-freund

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.