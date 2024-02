Bi ist mehr als Bielefeld

Bi, das Autokennzeichen einer langweiligen ostwestfälischen Kleinstadt, aber auch eine sexuelle Orientierung, die verbreiteter ist als viele denken. Wie bitte? Bi? Niemals. Oder vielleicht doch? Im Sexpodcast „Ich frage für einen Freund“ widmen sich Sexexpertin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher der Bisexualität, also der Offenheit für beide Geschlechter. Die Wissenschaft weiß: Kaum ein Mensch läßt sich zu hundert Prozent als homo- oder heterosexuell definieren. Hinrichs berichtet von Fällen aus ihrer Praxis, wie sich Menschen in der zweiten Lebenshälfte noch mal ganz neu orientieren. „Die sexuelle Anziehung kann sich im Laufe der Jahre durchaus ändern“, weiß die Sextherapeutin und erklärt auch, warum Frauen meist orientierungsflexibler sind. https://klartext-verlag.de/buecher/sachbuch/6516/ich-frage-fuer-einen-freund

