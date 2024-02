Essen. Bei den Elektronikfachmarkt-Ketten Mediamarkt und Saturn soll sich in Zukunft einiges verändern. Was die Kunden in den Geschäften erwartet.

Die Elektronikfachmärkte Mediamarkt und Saturn rüsten um und auf. Bald sollen zu den bestehenden Märkten noch weitere XXL-Flagschip-Filialen mit besonderen „Experience Zones“ dazukommen. Im Fokus steht dabei das Ausprobieren von Technik direkt vor Ort und das auf Zehntausenden Quadratmetern. Viel zu tun für die Ceconomy Holding, zu der sowohl Mediamarkt und Saturn gehören. In dieser Podcast-Folge „Die Wirtschaftsreporter“ spricht Ceconomy-Chef Karsten Wildberger mit WAZ-Wirtschaftsredakteur Frank Meßing über die aktuelle Lage der Elektronikmarkt-Riesen. Die Folge können Sie direkt hier im Webplayer hören:

In Berlin gibt es bereits einen dieser „Lighthouse“-Stores, in denen Kunden auf viel Fläche die Technik ausgiebig testen können. Der nächste soll in Hamburg folgen und vielleicht demnächst auch im Ruhrgebiet? Karsten Wildberger beschreibt die Aussichten für eine solche Filiale in Essen oder Dortmund.

Außerdem geht es in der Folge auch darum, wie das Unternehmen die Balance aus Vor-Ort-Verkauf und Online-Geschäft schaffen will, ob sich das stationäre Geschäft mit dem der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof vergleichen lässt, welche größere Rolle dem Kundenservice zugeschrieben wird und weshalb die Innenstädte für das Unternehmen weiter wichtig sind. Jetzt anhören!

