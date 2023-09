60 Lisa Rosa Bräutigam | Über Arbeitsplatz as-a-Service, die persönliche Weiterentwicklung und das Formen von Kulturen

Wie sollte euer idealer Arbeitsplatz aussehen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Mit Hilfe von nuwo. ist das jetzt ganz einfach. Die Vision der Gründerin und CEO des Unternehmens Lisa Rosa Bräutigam ist es, mit ihrer Plattform Mitarbeitende gesund und stilvoll auszustatten. Dabei sind Produkte sind nicht nur nach den Bedürfnissen der Mitarbeitenden ausgewählt, sondern setzen auch auf Nachhaltigkeit. Inwiefern die Pandemie zur Gründungsidee beigetragen hat, wie nuwo. funktioniert und wie eine verbeamtete Lehrerin dazu kam, den Weg der Unternehmensgründung einzuschlagen, erfahrt ihre heute.

New Work Notes: „New Work Now" feiert Geburtstag und ihr könnt dabei sein! Am 12.10.2023 findet das Jubiläumsevent in Hamburg mit einem tollen Programm statt und wenn ihr das nicht verpassen wollte dann schreibt uns jetzt eine Mail oder meldet euch bei WhatsApp. Wir freuen uns auf euch! Mehr zu Kira: LinkedIn Instagram Mail Mehr zu Benjamin: LinkedIn Instagram Produziert von der FUNKE Mediengruppe.

