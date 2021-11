Probleme beim Login/Logout So können Sie sich erfolgreich auf WAZ PLUS einloggen

Sie müssen sich immer wieder neu anmelden oder Ihre Anmeldung zu WAZ PLUS schlägt fehl? Mit diesen kurzen Hinweisen können Sie Ihren Login durchführen. Sollte die Anmeldung weiterhin nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte unseren Service unter plus@waz.de oder der Rufnummer 0800 6060 710.

1. Wenn Sie im Unsichtbar-, Inkognito- oder Privatmodus Ihres Browsers surfen, werden Ihre Anmeldedaten nach dem Besuch der Seite automatisch gelöscht. Verlassen Sie daher diesen Modus und versuchen die Anmeldung erneut. Schauen Sie zudem in Ihren Browsereinstellungen, ob diese evtl. Cookies blockieren oder die Cookies nach der Seitennutzung löschen.

2. Sollten Sie sich nicht einloggen können, rufen Sie die Webseite unter www.waz.de noch einmal neu auf.

3. Bleibt das Problem bestehen, deaktivieren Sie bitte Ihre Browser-Erweiterungen (wie z.B. AdBlocker, Ghostery etc.).

über Klick auf das "Ghostery" Symbol oder die Browser-Einstellungen > "Erweiterungen" können Sie den Dienst für www.waz.de deaktivieren

gleiches gilt für diverse AdBlocker, die neben der Werbung auch unseren Login-Service stören können.

4. Überprüfen Sie zudem die E-Mail-Adresse, die Sie für den Login verwenden wollen. Diese muss mit derjenigen übereinstimmen, die Sie für die initiale Anmeldung verwendet haben. Sind Sie sich nicht sicher, welche dies war, haben aber eine Abo-Abrechnung erhalten, übermitteln Sie uns gern die darauf befindliche Rechnungsnummer an unser Serviceteam unter plus@waz.de.

Sie sind sich sicher, dass alle Eingaben korrekt waren. Sie haben die Erweiterungen Ihres Browsers deaktiviert. Sie können sich aber weiterhin nicht einloggen? Dann melden Sie dies bitte möglichst unter Angabe Ihres verwendeten Gerätes (z.B. iPhone 11, Samsung Galaxy S10 etc.), der Betriebssystemversion (z.B. iOS 14.7, Android 11) und dem verwendeten Browser (z.B. Safari, Google Chrome etc.) an unser Serviceteam unter plus@waz.de. Je mehr Informationen Sie uns zu Ihrer Nutzungssituation zukommen lassen können, desto besser können wir Ihnen weiterhelfen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit weiterhelfen konnten.

Ihr WAZ-Kundenservice

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Plus