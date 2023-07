Parookaville fast ausverkauft – Warnung vor falschen Tickets

Weeze. Hier gibt es die letzten Tickets zu Deutschlands größtem Electronic Music Festival in Weeze. Vorsicht: falsche Tickets im Internet.

Am Freitag, 7. Juli, sind nur noch Tickets für den Parookaville Festival-Freitag, 21. Juli, zu haben. Am Abend sind auch die wohl weg, ahnt das Team von Deutschlands größtem Electronic Music Festival. Die letzten Tickets bekommt man unter https://www.parookaville.com/de/tickets/. Wenn die im Laufe des Tages auch vergriffen sind, dann gibt es letzte Chancen ausschließlich über den offiziellen Parookaville Resale-Shop https://resale.parookaville.com.

„Mit Fake-Angeboten macht ihr euch nur unglücklich!“

Vom Kauf auf Ticket-Tauschplattformen oder über Kleinanzeigenportale wird dringend abgeraten. Bernd Dicks, einer der Veranstalter, warnt: „Betrüger verkaufen falsche Tickets auf Facebook“, weiß er. „Wer auch im Resale kein Ticket mehr bekommt, hat leider Pech gehabt. Mit Fake-Angeboten macht ihr euch nur unglücklich!“, mahnt er. Nur bei der Übertragung im offiziellen Resale-Shop ist die sichere Umpersonalisierung der namentlich gekauften Eintrittskarten und damit der Einlass auf das Festivalgelände garantiert.

Vom 21. bis 23. Juli werden rekordverdächtige 225.000 Bürger:innen am Airport Weeze mit über 300 DJs in ihrer Madness City feiern, die seit der Gründung in jedem Jahr ausverkauft ist. Die Auftritte der Weltstar-DJs von vier Bühnen – u.a. Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, The Chainsmokers, Scooter, Felix Jaehn und Timmy Trumpet – werden für alle, die nicht live vor Ort sein können, am gesamten Wochenende per Livestream übertragen.

Ausweichen auf das andere Festival San Hejmo, auch am Airport in Weeze

Und wer keinen Einlass mehr zu Parookaville bekam, der solle doch vier Wochen später das neue Festival San Hejmo ausprobieren, rät Bernd Dicks. Es läuft etwas kleiner auf demselben Gelände am Flughafen Niederrhein in Weeze. Dafür sind noch einige Tickets auf https://ticket.sanhejmo.com erhältlich. Auf den Bühnen stehen dort Apache 207, Die Fantastischen Vier, Marteria, Provinz, Sportfreunde Stiller, Tokio Hotel, Alle Farben, Esther Graf, Wanda, Lari Luke und mehr.

