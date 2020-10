Dana Schweiger: So offen spricht sie jetzt über Ex-Mann Til

Berlin. „Zweiohrküken“ soll 70 Millionen Euro eingespielt haben: Wegen ihrer Gage von 50.000 Euro verklagt Autorin Anika Decker Til Schweiger.

„Zweiohrküken“ eroberte die Filmbranche 2009 im Sturm. Der Streifen mit Til Schweiger und Nora Tschirner in den Hauptrollen erzielte alleine durch Kinovorführungen Umsätze in Millionenhöhe – Gewinne aus DVD-Verkäufen und Einnahmen via Streaming und Pay-TV kamen oben drauf. Angesichts dieser Umsätze fühlt sich die Drehbuchautorin Anika Decker hintergangen.

Drehbuchautorin Anika Decker fühlt sich von Til Schweiger im Unklaren gelassen, was die „Zweiohrküken"-Umsätze betrifft. Foto: Horst Galuschka / imago images

„Zweiohrküken“-Umsätze: Wurde Drehbuchautorin Anika Decker im Unklaren gelassen?

Wie die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtet, reichte Decker beim Landgericht Berlin Klage gegen Schweigers Produktionsfirma „Barefoot Films“ sowie „Warner Bro’s Entertainment“ ein. Laut der vorgelegten Dokumente habe der Nachfolger von „Keinohrhasen“ etwa 70 Millionen Euro eingespielt. Sie selbst habe allerdings nur 50.000 Euro als Honorar erhalten.

„Inzwischen ist mir klar: Das hat System. Ich kenne keine Drehbuchautoren, die mir sagen können, wie viel Geld zwischen den Firmen, die am Film beteiligt sind, geflossen ist“, sagte Decker gegenüber der „FAS“. Sie erhoffe sich, dass ihre Forderung nach Auskunft über die tatsächlich eingespielten Erlöse einen Wandel in der Branche erzielt, bei dem künftig keine Partei im Unklaren gelassen wird.

Til Schweiger: Das sagt er zu Anika Deckers Vorwürfen

Schweiger erklärte daraufhin Interview mit „Bild“: „Das ist ein laufendes Verfahren, zu dem ich mich nicht äußern kann. Ich habe aber vollstes Vertrauen in die deutsche Gerichtsbarkeit.“ Der Filmproduzent und die Drehbuchautorin hatten bereits für „Keinohrhasen“, den Vorgänger von „Zweiohrküken“, zusammengearbeitet. (day)

Tom Zickler, Anika Decker und Til Schweiger 2009 bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises in München. Foto: Spöttel Picture / imago images

