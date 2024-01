Soest. Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf einer Soester Landstraße gestorben. Ein Auto war in den Gegenverkehr geraten. Die Polizei ermittelt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße im nordrhein-westfälischen Soest sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet ein 33-jähriger Soester am Neujahrstag mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Kleinwagen. Dessen 89-jähriger Fahrer aus Neukirchen-Vluyn und seine 83-jährige Mitfahrerin aus Dortmund starben noch an der Unfallstelle.

Fahrer flüchtete zunächst, stellte sich dann aber doch

Laut Polizeiangaben wurden beide Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls auf eine Wiese geschleudert. Der 33-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß vom Unfallort. Zur Fahndung wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Er kehrte jedoch später zurück und stellte sich der Polizei. Er war laut Polizei alkoholisiert und kam verletzt in ein Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins des 33-Jährigen an. Beide Autos wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an. (AFP)

