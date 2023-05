Tödliches Zugunglück: Sicherheitsvorschriften missachtet?

Hürth. Zwei Bauarbeiter sind in Hürth von einem Intercity erfasst und getötet worden. Staatsanwaltschaft hat am Freitag noch keinen konkreten Vedacht.

Nach dem Zugunglück mit zwei Toten südlich von Köln gehen am Freitag die Ermittlungen zu Ursache und Hergang weiter. Nach dem Unfall war zum Beispiel zunächst unklar geblieben, warum der Arbeitstrupp noch an den Gleisen war, obwohl sich ein Zug mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der Intercity (IC) hatte am Donnerstag bei Hürth zwei Arbeiter erfasst. Die beiden starben noch vor Ort.

"Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren aufgenommen", teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Freitag mit. Es gebe bisher keinen konkreten Verdacht, sagte er: "Wir prüfen, ob es mit Blick auf den Tod der beiden Männer Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden gibt", sagte Bremer. Es würden Zeugen vernommen und Spuren ausgewertet. Auch würden die Leichen der verunglückten Arbeiter obduziert, hieß es.

Tödlicher Unfall bei Bahn-Bauarbeiten: Wurden Sicherungsvorschriften missachtet?

Konkret geht es darum zu klären, "was von den Beteiligten zu dem Arbeitseinsatz vor Ort konkret besprochen worden ist, welche Sicherungsvorschriften für solche Arbeitseinsätze bestehen und wer gegebenenfalls dagegen verstoßen hat", erklärte Bremer. Weitere Details könnten mit Blick auf das laufende Ermittlungsverfahren derzeit nicht mitgeteilt werden, sagte er.

Ersten Ermittlungen zufolge hätten der 27- und der 31-Jährige an der Strecke im Auftrag der Deutschen Bahn Arbeiten durchgeführt. Zu der Gruppe gehörten fünf weitere Arbeiter, die den Tod ihrer Kollegen mit ansehen mussten und einen Schock erlitten. Von dem Intercity wurden sie nicht getroffen, sie blieben körperlich unversehrt. Das Unglück ereignete sich auf freier Strecke bei Hürth.

Intercity war mit Tempo 160 unterwegs

Der Intercity hatte gegen 11 Uhr auf der Fahrt Richtung Koblenz das Gleisstück in Höhe von Hürth-Fischenich passiert, auf dem die Arbeiten waren. Der Zug mit der Nummer IC 2005 kaum aus Emden. Er fuhr zum Zeitpunkt des Unfall 160 Stundenkilometer, teilte eine Bahnsprecherin mit.

Bilder vom Unfallort in Hürth bei Köln Bilder vom Unfallort in Hürth bei Köln Polizei und Rettungskräfte am Ort des Zugunglücks in Hürth bei Köln. Foto: Sebastian Klemm/dpa

Bilder vom Unfallort in Hürth bei Köln Einsatzkräfte in der Nähe der Unfallstelle. Foto: Henning Kaiser/dpa

Bilder vom Unfallort in Hürth bei Köln Ein Zug steht auf der Bahnstrecke nahe des Unfallortes. Foto: Mirko Wolf/TNN/dpa

Bilder vom Unfallort in Hürth bei Köln Ein Hubschrauber der Polizei kreist über der Unfallstelle. Foto: Henning Kaiser/dpa

Der Zug hatte nach dem Unglück eine Bremsstörung, die laut Bahn wohl durch den Unfall ausgelöst wurde. Er musste deswegen abgeschleppt werden. Nach Bahn-Angaben saßen in dem Zug etwa 50 Menschen. Sie mussten nach dem Unfall mehrere Stunden lang in dem Zug ausharren.

Nach dem Unglück: Bahnstrecke blieb knapp sieben Stunden gesperrt

Laut Polizei wurden Passagiere, die das wünschten, von Notfallseelsorgern betreut. Diese kümmerten sich auch um Angehörige der Opfer, die zum Unglücksort gekommen waren. Die Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn blieb für knapp sieben Stunden gesperrt, Ausfälle und Verzögerungen im Fern- und Nahverkehr waren die Folge.

Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 11 sichteten am Donnerstag bis in den späten Abend die vorliegenden Beweismittel und werteten die schon vorliegenden Zeugenaussagen aus, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. "Seit den frühen Morgenstunden arbeiten die Mitglieder der eigens eingesetzten Ermittlungsgruppe weiter an der lückenlosen Klärung des Unfallgeschehens."

(dpa/Red.)

