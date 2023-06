Zoll findet bei Kontrollen Drogen für über 620.000 Euro

Köln. Kokain, Heroin und Falschgeld findet der Zoll bei Kontrollen auf der A 3 und A 61. Die Verstecke in den Autos sind teils sehr raffiniert.

Der Kölner Zoll hat mehr als 23 Kilogramm synthetische Drogen, fast fünf Kilo Kokain und ein Kilo Heroin bei zwei Fahrzeugkontrollen an nur einem Tag aus dem Verkehr gezogen. Auch 24.000 Euro Falschgeld seien den Beamten dabei ins Netz gegangen, teilte das Hauptzollamt Köln am Freitag mit.

Die Zugriffe erfolgten bereits am 8. Mai. Zwei Männer seien vorläufig festgenommen worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen seien die Zugriffe erst jetzt veröffentlicht werden.

Ein 34-jähriger Mann war auf der Raststätte Siegburg auf der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt kontrolliert worden. Ein Wischtest an seinen Händen verriet Kontakt mit Kokain. Das Drogenversteck war besonders gut ausgetüftelt: Die gesamte Mittelkonsole ließ sich anheben, wenn bei laufendem Motor und gedrücktem Knopf für die Heckscheibenheizung zeitgleich ein spezieller Schalter im Handschuhfach betätigt wurde.

Drogenfund auf Autobahn 61: Kokainreste an Händen festgestellt

Im zweiten Fall wurde auf der A 61 Richtung Koblenz das Fahrzeug eines 34-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann habe sich die per Wischtest festgestellten Kokainrückstände an seinen Händen angeblich nicht erklären können. In seinem Auto spürten die Zollbeamten die Drogen und das Falschgeld unter dem Beifahrersitz zwischen Unterbodenverkleidung und Fahrzeugboden auf.

Der Straßenverkaufswert aller sichergestellten Drogen liegt laut Zoll bei mehr als 620.000 Euro. (dpa)

