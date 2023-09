Zehntausende Müllsammler zum „RhineCleanUp“ erwartet

Archivbild. Zehntausende freiwillige Helfer säubern an diesem Samstag Fluß-Ufer, nicht nur am Rhein. Diesmal bei deutlich besserem Wetter als im September 2022 (Foto).

Düsseldorf. An diesem Samstag ist der sechste Aktionstag einer 2018 in Düsseldorf gegründeten Initiative. Um den Rhein alleine geht’s längst nicht mehr.

Zehntausende freiwillige Müllsammler werden an diesem Samstag zum Aktionstag von der Initative „RhineCleanUp“ (RCU) an den Flussufern in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus erwartet. Zum insgesamt sechsten Mal findet die ganztägige Müllsammelaktion in diesem Jahr statt, wobei am Rhein und an 25 weiteren Flussufern Müll gesammelt werde, teilte Organisator Joachim Umbach mit. Unter anderem auch an der Ruhr, Lippe, Düssel und Mosel würden Freiwillige zum gemeinsamen Müllsammeln erwartet.

Die Veranstalter rechnen insgesamt mit rund 700 Gruppen und 40.000 bis 50.000 Teilnehmern. „Beim letztjährigen Aktionstag konnten insgesamt 280 Tonnen Müll gesammelt werden, dieses Jahr hoffen wir bei gutem Wetter auf 350 bis 400 Tonnen Müll“, so Umbach, der die schiere Menge an Müll in den Flüssen als „traurig“ bezeichnete. Man sei in Nordrhein-Westfalen in allen großen Kommunen sowie wichtigen Flüssen vertreten.

Allein acht Milliarden Kilogramm Plastikmüll würden jährlich in die Weltmeere fließen. Die 2018 in Düsseldorf gegründete Initiative will der Verschmutzung bereits an den Flüssen, die der Hauptweg für den Müll sind, entgegenwirken. Dafür gibt es neben dem Aktionstag auch weitere Projekte wie die „Kippen-Woche“, bei der Zigarettenstummel eingesammelt werden.

