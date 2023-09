Die Zahl der gemeldeten Krankenhausgeburten in NRW ist im vergangenen Jahr niedriger ausgefallen als in den letzten sechs Jahren.

Geburten Zahl der Entbindungen in NRW-Krankenhäusern weiter gesunken

Düsseldorf. Die Zahl der Entbindungen in NRW ist im vergangenen Jahr auf dem niedrigsten Stand seit 2015. Die Anzahl der Kaiserschnitte ist gestiegen.

Die Zahl der Entbindungen in NRW-Krankenhäusern ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2015 gefallen. Wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag mitteilte, brachten 160 503 Frauen 163 846 Säuglinge in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern zur Welt. Das waren 6,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

>> Lesen Sie auch: Geburt in Hypnose - kann das klappen?

Die Zahl der gemeldeten Krankenhausgeburten sei damit zugleich niedriger ausgefallen als in den letzten sechs Jahren. Nur im Jahr 2015 hatte es mit 157 065 Entbindungen einen noch geringeren Wert gegeben.

Zahl der Entbindungen in NRW-Krankenhäusern weiter gesunken: Anteil von Kaiserschnittentbindungen gestiegen

Laut IT.NRW kamen von den 163 846 Babys im vergangenen Jahr 163 178 lebend auf die Welt - das sind 99,6 Prozent. Der Anteil von Kaiserschnittentbindungen stieg auf 32,5 Prozent. In 127 der insgesamt 333 Krankenhäuser in NRW - das waren rund 38 Prozent - wurden 2022 Entbindungen durchgeführt. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama