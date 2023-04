Die Straße zu dem Kinder- und Jugendhilfezentrum in Wunsiedel ist abgesperrt. In der Einrichtung ist eine Zehnjährige tot in einem Zimmer gefunden worden.

Wunsiedel. In Bayern wurde eine Zehnjährige tot aufgefunden. Es gibt Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Was bisher bekannt ist und was nicht.

Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel (Bayern) dauern die Ermittlungen an. Polizei und Staatsanwaltschaft stehen vor allem vor der Frage, unter welchen Umständen das Mädchen zu Tode kam.

Angestellte hatten die Zehnjährige am Dienstag in einem Zimmer der Einrichtung leblos gefunden, ein Notarztteam konnte nur noch den Tod feststellen. Eine Obduktion des Leichnams ergab nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Mädchen war laut Polizei in der Einrichtung betreut worden.

Wunsiedel: Wer sind die Täter?

Im Fokus der Ermittler stehen drei Jungen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Doch unklar war zunächst, inwieweit eine Beteiligung dieser ursächlich für den Tod des Mädchens gewesen sein könnte und ob es sich womöglich um einen Unfall gehandelt haben könnte. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen kamen die zwei 11-Jährigen und der 16-Jährige nicht in Polizeigewahrsam, sondern wurden in einer Einrichtung des Jugendschutzes untergebracht.

In der Einrichtung in Wunsiedel sind nach eigenen Angaben normalerweise rund 90 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene untergebracht. Die Facheinrichtung sei für junge Menschen und ihre Familien da, die Hilfe zur Erziehung benötigten, hieß es auf der Website des Hauses.

Die Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge hat rund 9200 Einwohner. Sie liegt etwa 90 Kilometer nordöstlich von Nürnberg und nur wenige Kilometer von der Grenze zu Tschechien entfernt. Am Donnerstag will Bayerns Familien- und Sozialministerin Ulrike Scharf vor Ort ihre Anteilnahme aussprechen.

Erinnerungen an Fall Luise: Keine Strafverfolgung minderjähriger Täter

Erst vor vier Wochen hatte der im nordrhein-westfälischen Freudenberg hohe Wellen geschlagen. Die zwölfjährige Schülerin war am 11. März mutmaßlich von zwei Schulkameradinnen im Alter von zwölf und 13 Jahren in einem Waldstück brutal erstochen worden.

Vor dem Hintergrund des Falls hatten Politiker und Medien gefordert. Gemäß gültigem Recht können Minderjährige unter 14 Jahren nicht strafrechtlich verfolgt werden. Einzig durch psychiatrische Intervention oder Maßnahmen des Jugendamtes können minderjährigen Tätern Konsequenzen drohen. Justizminister Marco Buschmann (FDP) lehnte ein Absenkung der Strafmündigkeit aber entschieden ab. (fmg/dpa)

