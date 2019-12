Wolfsmonitoring Wölfe in Deutschland breiten sich weiter aus – nun 105 Rudel

Bonn. In Deutschland leben immer mehr Wölfe. Die Zahl der Rudel stieg von 77 auf 105. Es wurden aber auch deutlich mehr Tiere tot gefunden.

Wölfe in Deutschland breiten sich weiter aus – nun 105 Rudel

Der Wolf vermehrt sich in Deutschland weiter: Aktuell leben hierzulande 105 Wolfsrudel. Diese Zahl habe die Auswertung des Monitoringjahres 2018/19 ergeben, teilten das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) am Montag in Bonn mit.

Demnach konzentriert sich das Vorkommen der streng geschützten Tiere weiter auf ein von der sächsischen Lausitz in nordwestliche Richtung über Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern nach Niedersachsen reichendes Gebiet.

Wölfe: Hier leben die meisten Rudel

Ein Wolfsrudel besteht meist aus drei bis elf Tieren – den Eltern und den Nachkommen der letzten zwei Jahre. Die meisten Wolfsverbände leben in Brandenburg (41), gefolgt von Sachsen (22) und Niedersachsen (21).

Dem Monitoring zufolge gibt es neben den 105 Rudeln 25 erfasste Wolfspaare sowie 13 sesshafte Einzelwölfe. Damit ist die Zahl der Rudel deutlich gestiegen, die der Paare hingegen zurückgegangen: Im vorhergehenden Monitoringjahr 2017/18 waren deutschlandweit 77 Rudel, 40 Paare und 3 Einzelwölfe nachgewiesen worden.

Eine Karte des BfN zeigt das Wolfsvorkommen in Deutschland.

Wölfe erstmals wieder in diesen vier Bundesländern

Erstmals seit der Ausrottung der Art in Deutschland seien in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein jeweils einzelne ortstreue Wölfe bestätigt worden, hieß es vom BfN.

Insgesamt sind demnach in Deutschland mindestens zwischen 275 und 301 erwachsene Wölfe erfasst. Das Monitoringjahr dauert vom 1. Mai bis zum 30. April. Das BfN und das DBBW führen darin die von den Bundesländern erhobenen Daten zusammen.

Tot gefundene Wölfe und illegale Tötungen angestiegen

Die Anzahl der Totfunde sei im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent deutlich angestiegen, erklärte BfN-Präsidentin Beate Jessel. Waren es im Monitoringjahr 2017/2018 noch 61 tote Tiere, so wurden demnach nun 99 Totfunde von den Bundesländern an die DBBW gemeldet. „Mehr als die Hälfte der 83 durch den Verkehr getöteten Wölfe waren Welpen“, so Jessel. Auch die Zahl illegaler Tötungen sei gestiegen: von 6 auf 8.

Der Deutsche Jagdverband (DJV) kritisierte in einer Reaktion auf die vorgestellten Daten, dass in der Bilanz der Nachwuchs nicht zahlenmäßig aufgeführt werde. Nach DJV-Hochrechnungen lebten im Frühsommer 2019 rund 1300 Wölfe in Deutschland – erwachsene und Jungtiere. Für das Frühjahr 2020 prognostiziert der Verband knapp 1800 Wölfe in Deutschland.

Wolf-Obergrenze anderer Länder in Deutschland überschritten

In Deutschland habe sich bereits ein Wolfsbestand etabliert, der weit über dem liege, was in anderen europäischen Ländern als Gesamtbestand zugelassen werde, hieß es vom DJV weiter. Im Nachbarland Frankreich sei beispielsweise eine Obergrenze von 500 Wölfen festgelegt.

Der Wolf ist nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union sowie nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Der DJV fordert, die Art ins Jagdrecht aufzunehmen.

Das Thema Wolf erhitzt mitunter die Gemüter – etwa weil Weidetiere gerissen werden. Grünen-Chef Robert Habeck hält mehr Zäune und Hütehunde für eine Lösung dieses Wolfproblems. Aber auch ohne konkreten Anlass wird manchen Menschen mulmig zumute: Woher die Angst vor dem Wolf kommt.

