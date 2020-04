Wien. Ein mit einer Machete bewaffneter Mann soll in Wien festgenommen worden sein. Er bedrohte Passanten und wollte offenbar ins Parlament.

Ein noch nicht identifizierter Tatverdächtiger soll am Dienstagvormittag in Wien mit einer Machete bewaffnet Passanten bedroht haben und dann in Richtung österreichisches Kanzleramt gelaufen sein. Das berichten österreichische Medien.

Auf dem Ballhausplatz vor dem Kanzleramt soll sich der Mann auf den Boden gesetzt haben. Dort sei der Mann dann laut der Wiener Polizei von Polizeibeamten gestellt und Medienberichten zufolge nach massiver Gegenwehr überwältigt worden. Zuvor soll er Passanten nach dem Weg ins Parlament gefragt haben. Über das Motiv des Mannes sei bisher nichts bekannt.

#Aktuell lief ein größerer Polizeieinsatz am #Ballhausplatz. Ein Kollege wurde auf einen Mann, nachdem bereits gefahndet wurde, aufmerksam. Dieser Mann war laut Angaben eines Zeugens, mit einer Machete bewaffnet am Weg zum #Parlament. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden — POLIZEI WIEN (@LPDWien) April 28, 2020

