Am Mittwoch regnet es noch vielerorts. Zum Wochenende hin kommt aber auch hin und wieder die Sonne raus.

Wetter Wetter in NRW: Zum Wochenende wieder freundlicher mit Sonne

Essen. Das Wetter in NRW ist am Mittwoch noch wolkig und nass. Zum Wochenende hin bleibt es meist trocken und auch die Sonne zeigt sich gelegentlich.

In Nordrhein-Westfalen wird das Wetter in den kommenden Tagen wolkig und nass, zum Wochenende hin zeigt sich aber auch mal die Sonne. Der Mittwoch startet zunächst mit Schauern und vielen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Auch kurze Gewitter können nicht ausgeschlossen werden. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad. Die Nacht bleibt bei Temperaturen von 6 bis 3 Grad meist trocken. Stellenweise kann sich Nebel bilden.

Lesen Sie auch:Schlechtes Wetter: Ausflugsziele für Regentage in NRW

Trocken bleibt es meist auch am Donnerstag, wenn auch erneut sehr wolkig. Im Tagesverlauf lockert es aber auf und Schauer sind nur noch vereinzelt möglich. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad. Die Nacht wird teils klar und teils gering bewölkt. Es kühlt ab auf 6 bis 2 Grad.

Am Freitag zeigt sich neben Wolken zeitweise die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad. (dpa/lnw)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama