Wetter in NRW wird nass und bis zu 20 Grad warm

Schal und Wintermütze einpacken, Regenschirm auspacken: Das Wetter wird sich diese Woche in NRW bemerkbar ändern. Viel Regen steht bevor, Wolken - und tagsüber milde Temperaturen.

Bereits am Dienstag wird tagsüber im Flachland mit bis zu 17 Grad Celsius gerechnet, ab Mittwoch können es sogar 20 Grad werden. Das wäre fast frühlingshaft und ist für den Monat Oktober „sehr mild“, erklärt Maria Hafenrichter, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen.

Mildes und nasses Wetter in NRW: Der Wind hat gedreht

In der Nacht zu Dienstag wird es gewohnt frisch: Temperaturen sinken im Bergland auf bis zu 3 Grad Celsius, an Rhein und Ruhr schwanken sie zwischen 8 und 4 Grad. In der Nacht von Dienstag auf Mittag wird es auch nachts spürbar milder mit Tiefsttemperaturen von 12 bis 8 Grad.

Hauptgrund für den Wetterwechsel: „Der Wind hat gedreht“, sagt Hafenrichter. Kam er in den vergangenen Tagen aus Norden und brachte kalte polare Luft nach NRW, wird das Wetter nun für die kommenden Tage vom Atlantik aus beeinflusst: Die Hauptströmung kommt nun aus Südwesten, sagt Hafenrichter. Das führt zu feuchter und vergleichsweise warmer Luft.

Während es am Montag noch freundlich und trocken bleibe, ändert sich das Wetter ab Dienstag spürbar. Dichte Wolken nähern sich von Westen, im Verlauf des Dienstags kann dann landesweit Regen einsetzen. Auch für Mittwoch wird mit Regen gerechnet, heißt es beim DWD.

Am Donnerstag könnte es Gewitter geben

Der Donnerstag bleibe mild mit Regenschauern. „Örtlich kann es womöglich Gewitter geben“, sagt die Meteorologin. Auch der Freitag bleibe stark bewölkt, allerdings dürfte die 20-Grad-Marke dann tagsüber nicht mehr ganz erreicht werden.

Soweit bereits jetzt absehbar, werde auch das Wochenende unbeständig bleiben, sagt Hafenrichter. Die Höchsttemperaturen an Rhein und Ruhr liegen tagsüber wohl bei 16 Grad. Laut Wetterstatistik dürften die Temperaturen im Oktober damit über dem Durchschnitt in NRW liegen. Trotz des kalten Herbst-Starts in NRW war es in den ersten beiden Oktoberwochen gut 1,2 Grad wärmer als im Oktober-Durchschnitt in NRW, heißt es beim DWD. (dae)