Wetter Wetter in NRW: Sonnig am Donnerstag, danach wechselhaft

Essen. Wer kann, sollte das sonnige Herbstwetter in NRW am Donnerstag noch genießen. Zum Wochenende hin wird es wieder wechselhafter mit Schauern.

Wer kann, sollte am Donnerstag das sonnige Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen genießen: Schon ab Freitag wird es wolkiger, ehe es am Wochenende dann wechselhaft und teils regnerisch wird. Am Donnerstag steigen die Temperaturen nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch auf 17 bis 20 Grad. Nach Auflösung von Nebelfeldern strahlt die Sonne, es weht ein schwacher Wind.

Am Freitag ziehen dann teils dichte Wolken auf, bei bis zu 19 Grad bleibt es aber weitgehend niederschlagsfrei. Am Samstag sind vor allem im Westen und Nordwesten Schauer möglich. (dpa)

