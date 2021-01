Wetter in NRW: Schnee im Bergland, Regen im Flachland

Essen. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für NRW Plusgrade und ein Wechselwetter aus Wolken und Regen. Neuschnee im Sauerland und in der Eifel.

Das Winterwetter bleibt Nordrhein-Westfalen erhalten, die Woche beginnt unbeständig. Im Bergland ist am Montagvormittag mit leichtem Schneefall oder Schneegriesel zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In tieferen Lagen gibt es vereinzelte Regenschauer, überwiegend bleibt es aber bewölkt und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs Grad am Rhein und drei Grad in Ostwestfalen.

In der Nacht zu Dienstag verstärken sich laut DWD-Prognose die Schneefälle im Sauerland und in der Eifel. Oberhalb von 400 Metern werden fünf bis fünfzehn Zentimeter Neuschnee erwartet. In tieferen Regionen gibt es Regenschauer. Auch tagsüber halten die Niederschläge an, die Schneefallgrenze steigt dabei auf etwa 600 Meter. Die Temperaturen erreichen am Dienstag bis zu acht Grad, im Bergland sind zwei bis fünf Grad möglich.

Mittwoch bleibt das NRW-Wetter zumeist trocken

Bis auf einzelne Regen- oder Schneeschauer bleibt es am Mittwoch meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und sechs Grad. (dpa)

