Wetter in NRW: Regen und Gewitter möglich

Das Wetter in NRW zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner nassen Seite. Auch Gewitter sind möglich.

Essen. Grau und nass - so zeigt sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen. Am Dienstagabend sind vereinzelt Gewitter möglich.

In Nordrhein-Westfalen wird es in den kommenden Tagen vor allem eins: nass. Am Dienstag regnet es nach einem zunächst noch trockenen Start in den Tag ab dem Mittag verbreitet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Abend seien auch vereinzelte Gewitter möglich. Mit Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad wird es zudem sehr mild.

Auch am Mittwoch regnet es bei Höchstwerten zwischen sieben und zehn Grad weiter. In den Hochlagen von Eifel und Sauerland kann es nachts bei Tiefstwerten zwischen drei und null Grad glatt werden. (dpa)

