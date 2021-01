Wetter Wetter in NRW: Regen statt Schnee in der neuen Woche

Essen. Während es in der Nacht zu Sonntag noch Schnee geben kann, steigen die Temperaturen in der kommende Woche bis auf zehn Grad - und es wird nass.

Auf Schnee folgt Regen in der neuen Woche in Nordrhein-Westfalen. Tief „Jussuf“ soll in NRW in der Nacht auf Sonntag zunächst für weiteren Schneefall sorgen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Samstag.

In der neuen Woche soll es dann jedoch wärmer werden und ab Donnerstag auch in den höchsten Lagen regnen. Die Temperaturen steigen dann nach Angaben des DWD von maximal vier Grad am Sonntag und Montag auf maximal zehn Grad am Donnerstag und Freitag. (dpa)