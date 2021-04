Wetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst kündigt Regen, aber milde Temperaturen an. (Symbolbild)

Frühling Wetter in NRW: Mild, aber Regen am Wochenanfang

Essen. Die neue Woche startet mild, aber mit Regen. Zum Wochenende hin sinken die Temperaturen aber wieder. Nachts kann es Frost geben.

Mild, aber unbeständig in der ersten Wochenhälfte, kalt, aber beständig zum Wochenende - das ist die Wettervorhersage für Nordrhein-Westfalen.

An den ersten drei Wochentagen bleibe der Vormittag niederschlagsfrei, am Nachmittag ziehen dann jedoch Schauer auf, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Am Dienstag kann es Temperaturen bis zu 18 Grad geben, am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen bei 16 Grad.

Zum Wochenende hin fallen die Temperaturen weiter. Am Donnerstag werden nach Angaben des DWD maximal 13 Grad erreicht. Nachts ist Frost möglich. Dafür bleibe es weitgehen trocken, so der Meteorologe. (dpa)