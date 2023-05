Wetter in NRW Starkregen und Gewittern in NRW: Wetterdienst warnt

Essen. Es wird ungemütlich, nass und windig: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern und Starkregen in weiten Teilen NRWs am Dienstag.

Es rollt eine Regen-Front auf NRW zu: In weiten Teilen des Bundeslandes NRW gilt die erste Gewitter-Vorwarnstufe. Diese gilt vom Niederrhein bis nach Ostwestfalen Lokale Gewitter mit windigen Böen sind hier von 13 Uhr bis Mittwochmorgen möglich.

In mehreren Städten gilt zu der Gewitter-Warnung auch eine Warnung vor Starkregen (bis Mittwoch 12 Uhr). Stellenweise können 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden fallen. Auch dieser Regen breitet sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Richtung Osten aus.

Die Temperaturen erreichen laut DWD am Dienstag Werte zwischen 17 und 20 Grad und bis zu 22 Grad in Ostwestfalen. In höheren Lagen wird es demnach um die 15 Grad warm. In der Nacht zum Mittwoch regnet es dann teilweise kräftig weiter, so der DWD.

Wetter am Mittwoch in NRW: Wolken, Schauer und vereinzelte Gewitter

Der Regen aus der Nacht soll am Mittwoch (10. Mai) im Osten aber rasch wieder abziehen. Ansonsten bleibt es nach DWD-Angaben bewölkt mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Die Höchsttemperaturen erreichen am Mittwoch demnach 15 bis 18 Grad und 13 Grad in Hochlagen.

Die Niederschläge nehmen in der Nacht zum Donnerstag (11. Mai) laut DWD etwas ab, bevor es tagsüber dann wieder zu neuen Gewittern und gebietsweise auch Schauern kommen kann. Die Temperaturen erreichen demnach am Donnerstag maximal 18 Grad. (ck mit dpa)

