Wetter in NRW: Zweite Wochenhälfte bringt Kälte und Schnee

Essen. Das Wetter in NRW kühlt in der zweiten Wochenhälfte merklich ab. Es wird winterlich, gebietsweise kann am Freitag auch der erste Schnee fallen.

Die Winterkälte hält Einzug in NRW: Nach den milden Temperaturen der vergangenen Tage kühlt das Wetter zum Wochenende hin merklich ab. Während der Mittwoch noch Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad bereithält, kann es in der zweiten Wochenhälfte vor allem im Bergland den ersten Schnee geben, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen. „Liegen bleiben wird er aber nicht“, sagte eine Meteorologin am Mittwoch.

Der Donnerstag wird bewölkt, zeitweise gibt es etwas Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei drei bis sieben Grad, im Hochsauerland um ein Grad. In der Nacht zum Freitag ist im Bergland Schnee mit Glätte möglich. Der DWD erwartet Temperaturen um den Gefrierpunkt, im Bergland bis minus drei Grad.

Temperaturen liegen teils im Minusbereich

Der Freitag beginnt trocken, am Nachmittag kommt dann laut DWD von Osten leichter Schneefall auf, die Straßen können glatt werden. Die Höchsttemperatur liegt bei zwei bis fünf Grad, im höheren Bergland minus drei bis plus zwei Grad. In der Nacht zum Samstag kann es gebietsweise wieder etwas schneien, vor allem im Bergland. Es gibt eine Abkühlung auf null bis minus drei Grad, in Hochlagen bis minus sechs Grad.

Spätestens am Samstag muss die Winterjacke her: Dann liegen die Höchstwerte bei null bis vier Grad, im höheren Bergland bleibt es auch tagsüber unter null Grad. Es bleibt bewölkt, aber weitgehend trocken, so der DWD. (red, mit dpa)

