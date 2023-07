Am Wochenende wird es sommerlich in NRW!

Wetter Wetter in NRW: Bis zu 35 Grad am Wochenende möglich

Essen. Am Wochenende wird es heiß in NRW: Vielerorts zeigt sich die Sonne, die Temperaturen steigen auf über 30 Grad. Am Sonntag sind Gewitter möglich.

Sonne und Temperaturen über 30 Grad erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen zum Start des Wochenendes. Bereits am Freitag zeigt sich vielerorts die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am Abend ziehen vereinzelt Wolken auf. Es bleibt aber trocken, bei Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad. Im Bergischen Land wird es bis 27 Grad warm. In der Nacht auf Dienstag kühlt es dann auf 18 bis 13 Grad ab.

Wetter in NRW: Am Sonntagabend sind Gewitter möglich



Der Samstag startet zunächst heiter, im Tagesverlauf wird es dann heiß. Die Höchstwerte liegen in NRW zwischen 31 und 35 Grad, in Hochlagen zwischen 27 und 30 Grad.

Am Sonntag bleibt es ähnlich warm. Nach Angaben des DWD erreichen die Höchstwerte bis zu 34 Grad. Gegen Abend kann es vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen.

4. Juli war der heißeste Tag vergangener Jahrzehnte

Vorläufigen Daten von US-Wissenschaftlern zufolge war der 4. Juli der bisher heißeste erfasste Tag weltweit. Die durchschnittliche globale Temperatur lag der Plattform „Climate Reanalyzer“ der University of Maine zufolge am Dienstag bei 17,18 Grad. Tags zuvor war ein Wert von 17,01 angegeben worden - auch das war schon ein Höchstwert. Der bisherige Tagesrekord der bis 1979 zurückreichenden „Climate Reanalyzer“-Daten lag bei 16,92 am 13. und 14. August 2016, im Juli 2022 wurde dieser Wert erneut erreicht.

Ob sich der Höchstwert in den offiziellen Daten etwa der US-Klimabehörde NOAA bestätigt, lässt sich allerdings noch nicht sagen. Bei den Auswertungen von „Climate Reanalyzer“ handle es sich um sogenannte Reanalysen, erklärte Mojib Latif vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. „Es fließen nicht nur real gemessene Wetterdaten ein, sondern auch Modellrechnungen.“ Die errechneten Werte der verschiedenen Klima-Plattformen - in Europa etwa des Klimawandeldienstes Copernicus - stimmten nicht zwingend überein. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama