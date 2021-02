Berlin. Für das Wochenende sind starke Schneefälle und Minustemperaturen angesagt. Braut sich ein heftiger Schneesturm im Norden zusammen?

Das Wetter wird zum Wochenende kalt und stürmisch - vor allem in Norden könnte viel Schnee für Chaos sorgen

Der sogenannte "Blutschnee" könnte dort fallen - und Deutschland rot färben -, wo skandinavische Luft und Luft aus der Sahara aufeinandertreffen

So wird das Wetter in Deutschland in den nächsten Tagen

Zum Wochenende drohen in Deutschland jede Menge Schnee, massive Verwehungen und Hochwasser. Es könnte zu Unwettern kommen, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Dabei bestehen große Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland.

Eine Luftmassengrenze genau über der Bundesrepublik trennt eisige Polarluft im Norden von milder Frühlingsluft im Süden. Dort, wo beide Kontrahenten aufeinanderprallen, fällt kräftiger Niederschlag.

Schneesturm erwartet: Potenzial des Katastrophenwinters 1978/79

Die Menschen im Norden sollten sich jedenfalls auf viel Schnee vorbereiten. „Da ist etwas im Busch, es kann auch kräftig und langanhaltend schneien“, sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Es sehe nach Dauerfrost aus. Eine genaue Prognose sei aber noch nicht möglich. „Die Frage ist, wie weit es nach Süden vordringt“, sagte Reinartz.

Ein Spaziergänger geht am eingeschneiten Ostseestrand spazieren. Das für den Norden recht ungewöhnliche Weiß leuchtet im grauen Schmuddelwetter. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild

Wetterexperte Frank Böttcher sagte, die Luftmassenverteilung über Europa berge aktuell ein Potenzial wie im Katastrophenwinter 1978/79. Er warnte aber davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. „Wir sind noch sehr weit weg von den tatsächlichen Ereignissen.“ Aktuell liege eine Luftmassengrenze über Norddeutschland, die kalte Luft im Norden von warmer Luft im Süden trennt. Beim Aufgleiten der warmen und feuchten Luft könnten heftige Schneefälle entstehen. Es sei aber noch unklar, ob und wo es dazu komme.

Meteorologe und Wettermoderator Sven Plöger wies auf die Rolle des Windes bei der möglichen Wetterlage hin. Es könnte zu erheblichen Schneeverwehungen kommen. „Wir tasten uns von Tag zu Tag vor.“ Auch Plöger warnte davor, jetzt über das Ziel hinauszuschießen. Nach Einschätzung des DWD-Sprechers Andreas Friedrich sind 20 Zentimeter Schnee am Samstag und Sonntag möglich. „So eine Wetterlage ist selten.“

Blutschnee könnte Teile Deutschlands rot färben

Wo die Luft aus der Sahara und Luft aus Skandinavien aufeinandertreffen, könnte es zu einem seltenen Wetterphänomen kommen: Blutschnee. Der rot gefärbte Schnee mit dem dramatischen Namen tritt dort auf, wo sich Winterluft mit Sandkörnern aus der Sahara mischt.

Die Farbgebung des Schnees kann dabei variieren. Von dunkelgrauem bis leuchtend rotem Schnee ist eigentlich alles möglich. Im Sommer tritt das Phänomen häufiger auf - vor allem dann, wenn es nach einer heißen Wetterphase kräftig gewittern. Dann färbt der Sahara-Sand den Regen rot, der sogenannte "Blutregen" fällt.

Wintereinbruch: Betroffene Regionen treffen Vorbereitungen

Erste Vorbereitungen werden bereits getroffen: Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs hat die Stadt Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose ausgeweitet. Die Unterkünfte sollen von Freitag an und bis zum Montag ganztägig geöffnet bleiben, wie die Sozialbehörde am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sei die Gefahr durch Frost und Erfrierungen groß.

Im nördlichen Schleswig-Holstein gab es alleine am Mittwoch innerhalb von drei Stunden knapp 30 Glätteunfälle. Dabei wurden sieben Menschen leicht verletzt. Die Polizei appellierte daher an die Menschen, der Witterung angepasst und vorsichtig zu fahren.

Viel Schnee vor allem in Niedersachsen erwartet

Jedoch wird es Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wohl nicht so heftig treffen wie Regionen südlich der Elbe. „Es gibt noch Unsicherheiten“, sagte DWD-Meteorologin Franka Nawrath. Von Samstagabend an sei zunächst mit Dauerfrost zu rechnen. Zu Beginn der nächsten Woche werden weitere Schneefälle und Schneeverwehungen erwartet.

Frank Böttcher erklärte wiederum, es sei auch eine Entwicklung möglich, bei der sich die warme Luft aufteile und an der Kaltluft vorbei ströme. Dann würde es wahrscheinlich nur im südlichen Niedersachsen stärker schneien. Für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sei zwischen keinem Schnee und 15 Zentimetern alles möglich.

Gefahr gehe in jedem Fall von gefrierendem Regen aus, der extreme Glätte verursache. Sicher sei für den ganzen Norden: „Es wird einen deutlichen Temperatursturz geben“. Minus vier bis minus acht Grad seien möglich, in den Nächten auch darunter. „Wir haben weiter eine sehr unsichere Lage“, sagte Böttcher.

In Berlin gefühlte Temperatur bis minus 15 Grad

Auch in Berlin und Brandenburg werden am Wochenende frostige Temperaturen erwartet. Es soll eine Schneedecke und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte

Spätestens ab Samstag und am Sonntag soll es länger andauernde, teils kräftige Schneefälle geben, vor allem über Brandenburg, sagte DWD-Meteorologe Mathias Rudolph.

Er rechne mit einer Schneeschicht von 10 bis 20 Zentimetern - das sei jedoch nur eine Prognose.

Hinzu kämen Dauerfrost und teils kräftige Windböen (Windstärke: 6-7).

Am Sonntag könnten diese dann noch einmal stärker werden.

Die Temperaturen sinken am Samstag tagsüber auf bis zu minus zwei und am Sonntag auf bis zu minus fünf Grad.

„Durch den kalten Wind sind es gefühlt minus 15 Grad“, sagte Rudolph. In der Nacht könnten die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad fallen.

